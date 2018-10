Van Basten stopt bij FIFA na 'mooie en leerzame periode'

Van Basten verliet twee jaar geleden de KNVB, waar hij assistent-trainer was van toenmalig bondscoach Danny Blind, voor een baan bij de FIFA. Hij bemoeide zich onder meer nadrukkelijk met de invoering van video-arbitrage op de internationale velden.



Volgens een persbericht van de wereldvoetbalbond gaan de twee partijen in onderling overleg uit elkaar. Van Basten gaat later nog wel met de FIFA praten over een eventuele nieuwe rol.

Van Basten kijkt met tevredenheid terug. ,,Het was een mooie en leerzame periode voor mij'', aldus de oud-spits in een verklaring. ,,Ik heb het voetbal kunnen beïnvloeden op een geheel andere manier dan ik gewend was. Het WK in Rusland de afgelopen zomer met de introductie van de VAR op dit toernooi was een mijlpaal.''

Namens de FIFA noemde Zvonimir Boban de invloed van Van Basten groot. ,,Dankzij hem zijn we in staat geweest belangrijke nieuwe ontwikkelingen door te voeren.''

Voordat hij bij de FIFA aan de slag ging was Van Basten coach van Ajax, Heerenveen, AZ en het Nederlands elftal. Als speler kwam hij uit voor Ajax en AC Milan. 'San Marco' won met Milan twee keer de Europa Cup 1, nu Champions League geheten. Hij werd drie keer uitgeroepen tot de beste van Europa en twee keer tot de beste van de wereld.

Over zijn werk bij de FIFA zei Van Basten eerder: ,Ik zwerf als het ware een beetje overal tussendoor, bemoei me tegen zaken aan die me opvallen. Formeel valt de arbitrage niet meer binnen mijn werkgebied, maar ik geef intern nog steeds mijn mening over beslissingen, over spelregels ook, over ontwikkelingen in het voetbal. Ja, dat vinden ze soms misschien wel eens lastig. Ik ben kritisch, ja. Maar dat is mijn rol ook, vind ik. Ik ben geen politicus, ik ben er in de eerste plaats voor het voetbal.’’