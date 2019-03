Van Basten: Van der Sar laat zich voor karretje van UEFA spannen

GelreDome al bijna vol voor oefenduel OranjeLeeu­win­nen tegen Mexico

27 maart ARNHEM/ ZEIST Het Nederlands damesvoetbalelftal kan vrijdag 5 april in GelreDome in elk geval rekenen op de steun van zo’n 24.000 supporters. Dat is de tussenstand voor de kaartverkoop van het oefenduel tegen Mexico dat de OranjeLeeuwinnen die avond in Arnhem afwerken. Er is in GelreDome plaats voor 28.000 mensen.