Van Bronckhorst wil historie schrijven: ‘Een finale verliezen kan lang pijn doen, weet ik helaas’

Door Mikos Gouka



Giovanni van Bronckhorst gaat in het restaurant van Rangers FC staan en wijst enthousiast naar een klein lapje grond, pal gelegen naast alle fraaie, kort gemaaide trainingsvelden in Milngavie. ,,Ik weet al waar die padelbanen moet komen ook’’, zegt hij. ,,Precies daar.’’



Even eerder heeft de trainer, die vanavond in Sevilla bij winst tegen Eintracht Frankfurt de eerste Nederlandse coach is die een Europese prijs pakt sinds Dick Advocaat in 2008, al zijn wens voor de aanleg van een padelbaan uitgesproken. Maar eerst over die finale in Estadio Ramón Sánchez Pizjuán van Sevilla. Advocaat sloeg destijds toe tegen het Rangers van manager Walter Smith. Het is een litteken, zeker gezien het feit dat de Schotse topclub al vijftig jaar wacht op succes in Europa.