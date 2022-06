Van de Zandschulp als derde Nederlandse man door naar tweede ronde: ‘Je wilt het zo goed mogelijk doen hier’

Met López trof Van de Zandschulp een drievoudig kwartfinalist op Wimbledon, maar de beste jaren van de inmiddels 40-jarige Spanjaard liggen achter hem. Toch kon López, die voor de twintigste keer meedeed aan Wimbledon, met opgeheven hoofd de baan verlaten. Door zijn deelname is hij op gelijke hoogte gekomen met niemand minder dan Roger Federer, het was namelijk zijn 81ste deelname aan een grand slam.



Van de Zandschulp kende weinig problemen met López. In de eerste set sloeg hij in de openingsgame al direct toe en stond hij de voorsprong niet meer af. In de tweede set kreeg López wel breakkansen op de service van de Nederlander, maar benutten lukte niet. Uiteindelijk wist Van de Zandschulp met 6-3 de set binnen te slepen en deed hij dat kunstje in de derde set dunnetjes over. Op zijn eerste wedstrijdpunt was het raak voor de nummer 25 van de wereld. Van de Zandschulp neemt het in de volgende ronde op tegen de Fin Emil Ruusuvuori.

Volledig scherm Botic van de Zandschulp. © ANP / EPA

Voor Van de Zandschulp is het een evenaring van zijn prestatie in 2021, toen hij ook de tweede ronde bereikte maar daarin werd uitgeschakeld door de latere verliezend finalist Matteo Berrettini. De Italiaan zal dat kunststukje overigens niet kunnen herhalen of zelfs verbeteren; hij testte positief op corona.

,,Ik merk dat iedereen wat relaxter is”, zei Van de Zandschulp, die zelf eerder eerder op de dag op de tribune zat bij landgenote Lesley Pattinama-Kerkhove. ,,Zelf wil ik gewoon het beste eruit halen wat erin zit. Met of zonder punten maakt voor mij niet echt een verschil. Je wilt het zo goed mogelijk doen hier en zo lang mogelijk rondlopen op zo’n fantastisch evenement.”

Van de Zandschulp (26) had aan anderhalf uur genoeg om zich te ontdoen van de voormalig kwartfinalist op Wimbledon. ,,Ik retourneerde heel goed, wat tegen hem ook nodig is. Ik ben maar één keer in de problemen geweest en kwam bij hem vaak in de buurt van een break. Het was een hele strakke overwinning”, aldus de nummer 25 van de wereld. In de volgende ronde is de Fin Emil Ruusuvuori zijn tegenstander. Aan het begin van het grasseizoen verloor hij in Rosmalen van de Scandinaviër. ,,Dit keer zal ik het spel zelf meer moeten maken. Hij vindt het lekker als hij kan uitdelen, maar minder fijn als hij moet rennen.”

Mocht Van de Zandschulp winnen, dan treft hij een ongeplaatst speler. Marin Cilic meldde zich maandag in dat deel van het schema af wegens een positieve coronatest. Een dag later trok Matteo Berrettini zich om diezelfde reden terug. ,,Ik moet zeggen dat ik wel verrast was dat er spelers uit gaan met corona en ook nog eens twee grote namen. Je hoeft namelijk niet te testen en ze hebben beiden op eigen initiatief getest”, aldus Van de Zandschulp. ,,Ik ben benieuwd of ze zich ook hadden teruggetrokken als er wel om punten gespeeld zou worden. Of ik me zou testen bij klachten? Nee, want ik ben heel vaak verkouden en dan blijf je bezig. Maar natuurlijk wel als ik ziek op bed lig. Maar ik ben sowieso wat voorzichtiger.”

Twintig jaar geleden

Twintig jaar geleden gebeurde het voor het laatst dat drie Nederlandse mannen de tweede ronde bereikten. Destijds waren dat Raemon Sluiter, Richard Krajicek en Sjeng Schalken. Krajicek en Schalken haalden toen beiden de kwartfinales. Krajicek verloor in vijf sets van de Belg Xavier Malisse, Schalken was in een vijfsetter de mindere van Lleyton Hewitt uit Australië. Hewitt pakte uiteindelijk de titel.

Bij de vrouwen plaatste Kerkhove zich voor de tweede ronde. Kerkhove mocht als lucky loser deelnemen en neemt het in de volgende ronde op tegen de als eerste geplaatste Iga Swiatek.