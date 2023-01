Van de Zandschulp en Griekspoor met vertrouwen richting onderling duel down under: ‘Druk ligt bij Botic’

Er staat vrijdag in elk geval één Nederlandse tennisser in de derde ronde van de Australian Open. Dat is na de openingsdag van het eerste grandslamtoernooi van het jaar al duidelijk. Dat komt omdat Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor ervoor hebben gezorgd dat er woensdag een historische ontmoeting plaatsvindt in Melbourne. Twee Nederlanders staan tegenover elkaar op het hoogste niveau. En dat is sinds 2001 niet meer gebeurd. Toen speelden, ook in Australië, Sjeng Schalken en Jan Siemerink tegen elkaar.

Dat was toentertijd een eerste ronde, nu moesten Van de Zandschulp en Griekspoor allebei eerst een wedstrijd winnen om tegen elkaar te mogen spelen. Het lukte de twee beste Nederlandse tennissers van dit moment. En allebei kwamen ze met veel vertrouwen uit hun eerste partij.

Volledig scherm Tallon Griekspoor in actie tegen de Rus Pavel Kotov. © Getty Images

Vertrouwen had Griekspoor sowieso al. De 26-jarige huidige nummer 63 van de wereldranglijst is fantastisch begonnen aan het nieuwe tennisseizoen. Hij won anderhalve week geleden voor het eerst in zijn carrière een ATP-toernooi, in het Indiase Pune. En in Australië kon hij vroeg op de maandag volhouden wat hij tijdens die succesvolle week in India ook deed: sterk serveren, dwingend spelen, zijn tegenstander zijn wil opleggen.

De Rus Pavel Kotov, 117de op de wereldranglijst en als lucky loser toegelaten tot het hoofdtoernooi in Melbourne, was kansloos tegen de Nederlander: 6-3, 7-6, 6-3. ,,Dit is een mooie overwinning’’, zei Griekspoor kort na zijn overwinning. ,,Natuurlijk was dit tegen een speler van buiten de top 100, maar ik stond vorige week zelf ook nog 95ste. Ik voel me goed en sta er heel goed op.’’

Zoveel zelfvertrouwen als Griekspoor heeft Van de Zandschulp nog niet. Hij liep in Pune juist tegen een flinke domper aan door de halve finale te verliezen en zo een eindstrijd met Griekspoor mis te lopen. ,,Ik heb nog niet m’n beste tennis gespeeld, dit jaar’’, beaamde Van de Zandschulp na zijn overwinning op Ilja Ivasjka. ,,Hopelijk groeit dat in de aankomende weken.’’

De manier waarop hij de wedstrijd tegen de Belarussische nummer 73 van de wereldranglijst eruit sleepte, moet hem daarbij helpen. Want het werd een slepende thriller op baan 17 van Melbourne Park: Van de Zandschulp had ruim 3,5 uur nodig voor de 6-3, 3-6, 7-5, 6-3 overwinning. Na de relatief eenvoudig gewonnen eerste set stond de nummer 32 van de plaatsingslijst voortdurend onder druk. ,,Maar ik speelde goed op de belangrijke momenten’’, analyseerde hij. ,,Steeds richting het einde van een set begon ik beter te spelen, probeerde ik het initiatief te nemen. Ik ben blij dat ik deze eruit heb kunnen trekken.’’

Volledig scherm Botic van de Zandschulp versloeg Ilja Ivasjka uit Belarus. © Getty Images

Nu wacht dus een bijzonder Nederlands onderonsje. ,,Dat wordt een interessante wedstrijd’’, blikte Griekspoor vooruit. ,,We kennen elkaar door en door en het zal niet heel vaak zijn voorgekomen dat twee Nederlanders tegen elkaar spelen in de tweede ronde van een grand slam. Voor mij is het duidelijk dat de druk bij Botic ligt. Hij is de nummer 1 van Nederland. Maar ik ben in vorm en heb vertrouwen. Ik kijk ernaar uit, heb er heel veel zin in. Ik denk dat deze wedstrijd op het beste moment komt voor mij. Misschien heb ik het mentale voordeel.’’

Hij zegt het vanwege zijn reeks overwinningen. Dat is wat Griekspoor tegenover de laatste onderlinge resultaten kan zetten. Want Van de Zandschulp won allebei de duels die de twee in 2022 uitvochten. Vorige maand nog in de finale van het Nederlands kampioenschap werd het 7-6, 7-5 voor de nummer 34 van de wereld. En eind augustus in Winston-Salem werd het 7-6, 6-3 voor Van de Zandschulp.

,,Maar Tallon staat op dit moment goed te spelen en heeft nog geen wedstrijd verloren dit jaar’’, constateerde ook Van de Zandschulp. ,,Hij gaat de wedstrijd met vertrouwen in. Maar ik ook en ik voel op dit moment geen extra druk. Misschien komt dat nog, maar misschien gaat hij ook wel wat meer druk voelen. Ik ben benieuwd naar hoe hij gaat spelen, want de laatste keren speelde hij redelijk vrijuit. We kennen elkaar natuurlijk heel goed, maar ik probeer het toch gewoon als een tweederondewedstrijd te zien.’’

Hoe logisch dat vanuit het perspectief van Van de Zandschulp ook klinkt, ‘gewoon een tweede ronde’ is het zeker niet. Zijn ontmoeting met Griekspoor wordt een historische. En zorgt er dus hoe dan ook voor dat er één Nederlander de derde ronde haalt.

