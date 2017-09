Van der Mark laat zich week voor debuut MotoGP weer zien

Bogers wil niets weten van sportieve crisis bij NEC

15 september NIJMEGEN - NEC-trainer Adrie Bogers wilde vrijdag na het teleurstellende gelijkspel tegen FC Emmen niet reppen van een crisissituatie. ,,Nee. Als we hadden gewonnen, dan hadden we prima zaken gedaan’’, stelde de coach na de 1-1 in het Goffertstadion. ,,En dat had ook gekund.’’