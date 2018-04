Van Dijk en Wijnaldum tegen Strootman in Champions League, Robben treft Real

Lijnders waakt voor de omschakeling tegen Helmond Sport

12 april NIJMEGEN - NEC is met nog vier duels te gaan weer volop in de race voor de titel in de eerste divisie. Vrijdagavond speelt de ploeg van Pepijn Lijnders tegen Helmond Sport. ,,Die ploeg is in de omschakeling gevaarlijk en goed georganiseerd.’’