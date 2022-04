Van Dijk vastberaden om Danjuma te stoppen en sprookje Villarreal te beëindigen

Eigenlijk leek het seizoen van Villarreal in december al geslaagd. De Spaanse Europa League-winnaar nam voor het eerst in tien jaar weer eens deel aan de groepsfase van de Champions League en slaagde er tot grote verrassing in ten koste van Atalanta te overwinteren. Het wonder dat zich daarna voltrok, kwam zelfs in de stoutste dromen van El Submarino Amarillo niet voor.

Volledig scherm Villarreal wint de Europa League. © EPA Villarreal kegelde brutaal het grote en rijke Juventus uit de Champions League en herhaalde dat kunstje tegen het machtige Bayern München, door de Duitse topclub over 180 minuten met een 2-1 zege gedesillusioneerd achter te laten. Drie duels is het Villarreal van de Nederlandse topschutter Arnaut Danjuma ineens nog maar verwijderd van het schrijven van historie. Afgelopen seizoen werd het kleine Villarreal het kleinste stadje ooit dat een Europa League-winnaar voortbracht. Datzelfde scenario is nu ook in de Champions League niet ondenkbaar.

Daarvoor dient de komende weken wel een van de beste teams van het moment te worden verschalkt. Liverpool is in eigen land ongenaakbaar en werd dit Champions League-seizoen pas eenmaal verslagen: op Anfield won Inter met 0-1, wat niet genoeg was om de 1-3 zege van Liverpool in Milaan teniet te doen. Na het uitschakelen van Ajax-beul Benfica voegde zich voor de derde keer in vijf jaar tijd bij de laatste vier van het miljardenbal.

Interessant is vooral de ontmoeting tussen Virgil van Dijk en Arnaut Danjuma, collega-internationals bij het Nederlands elftal en twee uitblinkers in de huidige Champions League-campagne. De 25-jarige Danjuma staat in de Champions League al op zes treffers. Big Virg zal vastberaden zijn om zijn landgenoot van het scoren af te houden en het Spaanse sprookje te beëindigen.

Villarreal mist Pino Yéremi Pino kan woensdag niet spelen voor Villarreal in de Champions League. De middenvelder is niet fit genoeg voor de wedstrijd in en tegen Liverpool, vertelde zijn coach Unai Emery dinsdag op de persconferentie. Topspits Gerard Moreno lijkt het treffen ook niet te gaan halen. Pino is nog maar 19 jaar, maar dit seizoen al een vaste waarde bij de nummer 7 van Spanje. Hij speelde dit seizoen al 31 wedstrijden en scoorde in februari liefst vier keer in een wedstrijd tegen Espanyol. Villarreal kan in de heenwedstrijd waarschijnlijk wel beschikken over Francis Coquelin. De Franse middenvelder heeft normaal getraind en kan weer spelen.