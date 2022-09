Van Duijvenbode kruipt door het oog van de naald en wint eerste ronde World Series

Oud-teamgenote opnieuw opgepakt in zaak mishandel­de PS­G-voetbal­ster Kheira Hamraoui

Een oud-teamgenote van de Franse voetbalster Kheira Hamraoui is opnieuw opgepakt in verband met de zware mishandeling van Hamraoui vorig jaar november. Aminata Diallo, die ploeggenote was van Hamraoui bij de Franse club Paris Saint-Germain, werd voor de tweede keer aangehouden nadat eerder deze week al drie mannen waren gearresteerd.

16 september