Van Duitsland tot Turkije: deze clubs kunnen dit weekend al kampioen worden

Keuken Kampioen Divisie (Nederland)

We beginnen in eigen land. In de eredivisie is koploper Ajax nog niet verlost van PSV - het verschil is vier punten met nog vijf wedstrijden te gaan -, maar op het tweede niveau kan vanavond wel een kampioenschap gevierd worden. FC Emmen was al zeker van een plek in de eredivisie, maar vanavond kan dus ook de titel een feit zijn. Het verschil met FC Volendam is met nog drie wedstrijden te gaan zes punten. FC Emmen speelt vanavond een thuiswedstrijd tegen Roda JC, FC Volendam gaat op bezoek bij FC Den Bosch. FC Volendam verzekert zich bij winst van een plek in de eredivisie. De eerste twee ploegen promoveren namelijk rechtstreeks naar het hoogste voetbalniveau in Nederland.