Van een alcholverslaving en depressie naar Roland Garros: ‘Ik zag er niet meer uit’

Bij sommigen zal niet meteen een belletje gaan rinkelen bij de naam Lucas Pouille. Maar de 29-jarige Fransman stond even in de top 10 van de ATP-ranking (2018), won de Davis Cup (2017) en bereikte de halve finales van de Australian Open (2019).

Pouille werd depressief en kreeg een alcoholverslaving, vertelde hij aan het Franse L’Équipe. ,,.Ik kreeg steeds meer sombere gedachten, ‘s nachts kon ik niet meer slapen. Amper een uur. Ik dronk vooral, in m’n eentje. Ik bevond me echt in een verschrikkelijke toestand, ik zag er niet meer uit. Maar ik besloot om te stoppen met drinken vanwege mijn mentale gezondheid. Anders was ik in een gekkenhuis beland.”