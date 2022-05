Van Gerwen dankzij ‘big fish’ langs Wade, ook Noppert en Van Duijvenbode door bij Austrian Darts Open

Nadat de eerste twee vier legs met de pijlen meegingen brak Wade Van Gerwen met een knappe 13-darter. Vervolgens miste de Vlijmenaar vier dubbels om terug te breken en leek het grip op de wedstrijd kwijt. Maar in leg acht, bij een 4-3 achterstand, gooide Mighty Mike opeens 170 uit om terug te komen in de wedstrijd. Via een beslissende leg trok hij de wedstrijd naar zich toe. In de kwartfinales wacht landgenoot Dirk van Duijvenbode. Van Gerwen bereikte de achtste finales met enige moeite. Gisteravond won hij met 6-3 van Cameron Menzies uit Schotland, die 95 plaatsen lager op de wereldranglijst staat dan de mondiale nummer 3 uit Brabant. Opvallend daarbij was dat Van Gerwen met 92,77 per drie pijlen een minder gemiddelde gooide dan de 94,90 van Menzies.

Danny Noppert

Noppert schoot uit de startblokken tegen Clayton, die de openingsleg mocht beginnen. Met een tiendarter pakte The Freeze de voorsprong en na enkele missers van de Welshman in de derde leg werd het zelfs 3-0 voor de Nederlander. Die marge gaf Noppert, ondanks een fraaie 144-finish van Clayton, niet meer weg. Via dubbel twintig verzekerde Noppert zich van een plek in de kwartfinales in het Oostenrijkse Graz.



Met een gemiddelde van 104.28 en een finishpercentage van 46,2 procent zal The Freeze met vertrouwen richting zijn volgende partij gaan. In de kwartfinales wacht de Engelsman Joe Cullen, de nummer elf van de wereld.