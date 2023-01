Van Gerwen haalt uit naar Rob Cross: ‘Vind het een engnek’

met video Hockeyers met brons naar huis na winst op Australië, Duitsland wint WK-finale tegen België na shoot-outs

De Nederlandse hockeyers hoeven het WK niet met lege handen te verlaten. De wedstrijd om het brons tegen Australië werd na een 1-0 achterstand met 3-1 gewonnen. Oranje liep vrijdag in India de eindstrijd mis door na shoot-outs geklopt te worden door titelverdediger België, dat later vandaag na shoot-outs in de finale verloor van Duitsland.

29 januari