Van Gerwen moet meerdere erkennen in Cross en verliest kwartfinale, alle Nederlanders uitgeschakeld

Superieure Djokovic wint voor tiende keer Australian Open en evenaart Grand Slam-re­cord Nadal

Novak Djokovic heeft op indrukwekkende wijze voor de tiende keer in zijn carrière de Australian Open gewonnen. De 35-jarige Serviër, die nog nooit een finale in Melbourne verloor, zette de Griek Stefanos Tsitsipas in drie sets aan de kant: 6-3, 7-6 (4), 7-6 (5).

16:33