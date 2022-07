Van Gerwen verslaat Pryce en wint World Matchplay Darts

UPDATE Estafette­man­nen missen finale 4x400 meter op WK op een honderdste: ‘Hier komen we niet voor’

De Nederlandse mannenploeg op de 4x400 meter estafette heeft zich net niet geplaatst voor de finale bij de WK in Eugene. Het viertal Isayah Boers, Terrence Agard, Nick Smidt en Ramsey Angela eindigde in hun serie als vijfde in een tijd van 3.03,14.

24 juli