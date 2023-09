Van huiselijk geweld beschuldigde oud-Ajacied Antony uit Braziliaanse selectie gehaald

Pavlidis slacht machteloos Vitesse: AZ na drie duels aan kop eredivisie

Vitesse staat na drie competitieduels pas op drie punten. In toppers is de Arnhemse club nu twee keer gewogen en te licht bevonden. AZ slachtte de machteloze eredivisionist uit Gelderland gisteren via goalgetter Evangelos Pavlidis: 0-2. De Alkmaarse club gaat nu aan kop in de competitie.