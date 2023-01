Van kanker herstelde Sébastien Haller maakt debuut voor Dortmund: ‘Dit betekent heel veel voor me’

Oud-Ajacied Haller kwam in de 62ste minuut in het veld als vervanger van Youssoufa Moukoko. Op dat moment was de stand 2-2. Augsburg kwam tot drie keer toe terug van een achterstand, maar zag de zege toch naar Dortmund gaan. De Amerikaanse invaller Giovanni Reyna maakte in de 78ste minuut het winnende doelpunt. Reyna was een aantal minuten daarvoor in de ploeg gekomen voor de Nederlander Donyell Malen.