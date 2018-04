Van ontbrekende sterren tot scheur in kunstgras: imago eerste divisie brokkelt verder af

Eindelijk weer een Nederlan­der in CL-finale

14:45 Liverpool (met Van Dijk en Wijnaldum) en AS Roma (Strootman) strijden vanavond in de eerste halve finale van de Champions League. Er speelt dus sowieso weer eens een Nederlander de finale op 26 mei in Kiev. Wie zijn de laatste vijf Nederlanders die in de grootste clubwedstrijd ter wereld speelden?