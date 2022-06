Van Rijthoven treft Medvedev in finale na sensationale zege op wereldtopper Auger-Aliassime

,,Dat ik een wildcard kreeg was al een verrassing. Ik hoopte een of twee partijen te kunnen spelen en nu sta ik in de finale. Ongelofelijk, ik heb er geen woorden voor”, zei de 25-jarige tennisser uit Roosendaal.



Van Rijthoven, die niet eerder op het hoogste niveau een wedstrijd had gewonnen tot deze editie van Libéma Open en meedeed vanwege een wildcard, rijgt de stunts aaneen in Rosmalen. In de eerste ronde versloeg bij de Australiër Matthew Ebden, daarna de Amerikaanse nummer 14 van de wereld Taylor Fritz. In de kwartfinale kon ook de Fransman Hugo Gaston niet aan Van Rijthoven tippen.