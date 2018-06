Van Rouwendaal doet een bommetje, Fabregas slaat erop los

Verwijlen snel exit bij EK schermen

13:25 Bas Verwijlen is snel uitgeschakeld bij het EK degenschermen in het Servische Novi Sad. Hij kwam soepel door de groepsfase, maar verloor bij de laatste 64 van de Rus Vadim Anokhin. De partij eindigde in 7-7, de Rus maakte vervolgens de golden score.