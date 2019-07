Van Rouwendaal elfde op 5 kilometer open water

Podcast Hardloop­pod­cast De Pacer: Lopen, ondanks raketdrei­ging

16 juli In de zesde aflevering van De Pacer is Martine Hofstede te gast, verpleegkundige bij defensie (intensive care en spoedeisende hulp). Ze loopt altijd en overal, zelfs als ze is uitgezonden, en werd daardoor tot ‘de Nike-nurse’ gedoopt. Van de marathon in Uruzgan tot ultralopen als de 100 Engelse mijl rondom de Japanse Mount Fuji. Niets is haar te gek.