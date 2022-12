Van ‘The Grinch’ Peter Wright tot ‘kerstman’ Ricky Evans: de leukste walk-ons op het WK darts

Heb je als darter een walk-on waar de dartsfans van smullen? Dan sta je bij het verschijnen aan de oche eigenlijk al met 1-0 voor. Sommige darters betreden het podium simpelweg met een lied dat enorm in de smaak valt, anderen doen met hun performance enorm hun best om het publiek te vermaken. Een kleine greep uit de leukste walk-ons van de eerste twee rondes van het WK.

Peter Wright (Pitbull - Don’t Stop The Party)

Hij deed het al eens in 2020 en dit jaar deed hij het nog een dunnetjes over: Peter Wright verscheen als The Grinch op het podium van het WK darts. De Schot valt sowieso altijd al op met zijn markante kapsels en Snakebite maakt er ook steevast een feestje van op het podium, maar de ene keer valt hij nog nét iets meer op dan de andere keer. Hij gaf vanwege zijn matige jaar aan de favorietenrol graag aan Michael van Gerwen, Gerwyn Price of Michael Smith te laten en een beetje onder de rader te willen blijven. Dat laatste lukte qua outfit in elk geval niet helemaal...

Vincent van der Voort (KC and the Sunshine Band - Give It Up)

De Nederlandse darters ontbreken absoluut niet in deze lijst. De walk-ons van de Nederlanders vallen veelal goed in de smaak bij het publiek in Alexandra Palace en die van Vincent van der Voort vormt daar bepaald geen uitzondering op. En goed nieuws: donderdagavond is het opkomstnummer van The Dutch Destroyer nog eens te horen voorafgaand aan de derde ronde tegen Luke Humphries.

Dirk van Duijvenbode (Radical Redemption - Just Like You)

Twee jaar geleden betrad Dirk van Duijvenbode het podium van het WK zelfs nog met een aubergine, maar inmiddels heeft hij aan de keiharde muziek voldoende om een door het publiek geliefde entree te maken. ,,Mensen denken soms dat mijn opkomst ‘gemaakt’ is, maar ik probeer altijd echt te zijn. Mensen zeggen ook weleens dat ik moet hakken bij m’n opkomst. Dan zeg ik ‘Joh, doe het lekker zelf’. Ik ben toch geen clown?”, zei Van Duijvenbode in aanloop naar het huidige WK. Inmiddels is de walk-on van Van Duijvenbode niet meer weg te denken van het WK en in de tweede ronde deed tegenstander Karel Sedlacek gezellig mee.

Leonard Gates (James Brown - Papa’s Got A Brand New Bag)

Wie in de eerste ronde kennismaakte met het feit dat een walk-on de lieveling van het publiek kan bepalen, was Geert Nentjes. De Nederlander speelde in de eerste ronde tegen de Amerikaanse ‘showman’ Leonard Gates. ,,Bij het ingooien stond hij al met zijn koptelefoon op keihard mee te zingen. Daar zeg je niets van natuurlijk, maar hij was wel nadrukkelijk aanwezig”, zei Nentjes nadat hij met 3-1 had verloren van Gates. De Amerikaan deed zijn walk-on in de tweede ronde nog eens dunnetjes over, maar dat mocht deze keer niet baten. Hij verloor met 3-1 van Stephen Bunting.

Ricky Evans (Shakin’ Stevens - Merry Christmas Everyone)

Hij betrad het WK-podium al eens op de klanken van Baby Shark en YMCA, maar voor dit jaar had Ricky Evans iets heel anders in gedachten. Kerst was aanstaande en dat inspireerde om Rapid Ricky als kerstman het podium te betreden op de klanken van het voor dartsfans populaire Merry Christmas Everyone. Omdat Evans in de eerste ronde van Fallon Sherrock won, herhaalde Evans de kerstshow in de tweede ronde nog eens tegen Joe Cullen. Die partij verloor hij. Maar gelukkig hebben we de beelden nog.

Raymond van Barneveld (Survivor - Eye of the Tiger)

Is dit de walk-on der walk-ons? Eye of the Tiger van Raymond van Barneveld. Meer hoeven we niet te zeggen. Kijk en geniet van de Barney Army.

Beau Greaves (Status Quo - Rocking All Over The World)

Zo legendarisch als de walk-on van de Schot John Henderson in Aberdeen werd deze walk-on niet, maar toch bracht ook Beau Greaves de sfeer er met dit nummer van Status Quo lekker in voor haar partij in de eerste ronde. Het hielp de jongste deelnemer van dit WK echter niet om door te komen naar de tweede ronde. De tienersensatie verloor van William O’Connor.

Joe Cullen (Oasis - Don’t Look Back In Anger)

Is Joe Cullen begonnen aan zijn partij? Dan is de kans groot dat het publiek nog uitgebreid aan het zingen is. De Engelsen weten steevast wel raad met het Don’t Look Back in Anger van Oasis. En goed nieuws: in de derde ronde is de walk-on van Cullen wederom te bewonderen na zijn zege op Ricky Evans. Cullen speelt woensdagavond tegen Damon Heta.

Michael van Gerwen (The White Stripes - Seven Nation Army)

Nou vooruit, we sluiten af met nóg een Nederlander. ,,Oooooh, Michael van Geeeerweeeen!”

WK darts

Bekijk hier het volledige speelschema en alle uitslagen van het WK darts in Alexandra Palace in Londen. De finale is op 3 januari.

