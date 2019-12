VAR ook in play-offs EK en WK-kwalificatie

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin was in het verleden nooit een fan van de VAR en toonde zich in Nyon na de vergadering nog steeds kritisch. ,,We moeten meer duidelijkheid rond de VAR creëren en we hebben een snellere besluitvorming nodig. Hoelang bijvoorbeeld kun je een situatie terugkijken, 5 minuten of 15 minuten?”



Hij wil meer helderheid voor de criteria voor buitenspel of hands en een minder prominente rol voor de VAR. ,,De videoscheidsrechter zal niettemin een blijvend fenomeen in het voetbal zijn.”