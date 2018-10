Veelbesproken Ronaldo niet in Portugese selectie

Op de website van de Portugese bond wordt geen toelichting gegeven. De 33-jarige Ronaldo wordt verdacht van de verkrachting van Kathryn Mayorga en mogelijk wil de Portugese bond hem in de luwte houden. De politie in Las Vegas maakte maandag bekend dat het onderzoek naar de mogelijke verkrachting in 2009, waarbij Ronaldo betrokken zou zijn geweest, is heropend.

Zelf ontkent Ronaldo in alle toonaarden. ,,Ik ontken krachtig de beschuldigingen die tegen mij zijn ingebracht. Hoezeer ik mijn naam wil zuiveren, ik weiger om het mediacircus te voeden, dat door mensen is ontstaan die zichzelf ten koste van mij willen promoten", schreef Ronaldo woensdag op Twitter. Volgens de vijfvoudig wereldvoetballer van het jaar zou de seks met wederzijdse instemming hebben plaatsgevonden.

Tijdens de vorige interlandperiode ontbrak Ronaldo ook in de selectie. Toen liet Santos weten dat Ronaldo net een transfer had gemaakt naar Juventus en zich daarom op zijn club moest concentreren. Portugal won de eerste wedstrijd in de Nations League met 1-0 van Italië.