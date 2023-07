Veerkrachtige Arantxa Rus naar kwartfinales in Hamburg

De 32-jarige Rus bereikte deze week haar hoogste positie ooit op de wereldranglijst dankzij zeges op het WTA 125-toernooi in La Bisbal d’Empordà, het ITF-toernooi in Den Haag en het WTA 125-toernooi in Contrexéville. Die vorm nam ze mee naar de kwartfinales in Hamburg, want de nummer 60 van de wereld begon sterk tegen Podoroska met twee breaks in de eerste set. Op 5-1 spartelde de Argentijnse nog even tegen, maar sleepte Rus de set uiteindelijk met 6-3 binnen. De set werd even onderbroken vanwege regenval.