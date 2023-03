Veldbestormer PSV die keeper Sevilla aanviel, krijgt drie maanden cel: ‘Volstrekt respectloos’

Ook legde de politierechter hem een nieuw gebiedsverbod op van twee jaar voor de omgeving van het PSV-stadion in Eindhoven. De officier van justitie had tijdens een snelrechtzitting in de rechtbank in Den Bosch dezelfde straf geëist. ,,U gaat met een dronken kop fors onder invloed het veld op”, aldus de politierechter. ,,Het is volstrekt respectloos tegenover de speler, de voetbalclub en de echte supporters van PSV. U noemt zich voetbalfan. Maar dit heeft niets met voetbal te maken.”



Volgens het OM had het ‘handelen van de verdachte niets met voetbal te maken of met liefde voor je club’. ,,Wat een leuke voetbalavond moest zijn, werd ontsierd door zijn gedrag.”



Volledig scherm De supporter op het veld met keeper Marko Dmitrovic van Sevilla tijdens de Europa league play-offwedstrijd tussen PSV en Sevilla. © ANP

Quote Ik denk dat ik het een beetje stoer vond 20-jarige man uit Roermond De 20-jarige man uit Roermond herinnert zich naar eigen zeggen niets. ,,Ik ben het veld opgegaan. Het is allemaal supersnel gegaan. Voordat ik het wist, lag ik op de grond en werd ik meegenomen door de beveiligers”, vertelde Dylano K. tegen de politierechter. Hij zegt zich de vuistslag die bewuste avond op donderdag 23 februari niet te herinneren.

De aanhanger van PSV rende in de slotfase van de wedstrijd (2-0) het veld op en ging op doelman Marko Dmitrovic af. Hij viel hem onverhoeds van achteren aan en gaf hem een vuistslag, die de keeper deels wist te ontwijken. Meerdere beveiligers kwamen snel het veld op om hem weg te voeren.

‘Superveel spijt’

Dylano K. staat terecht voor mishandeling en het overtreden van het gebiedsverbod, dat eerder door de gemeente was opgelegd. In 2021 en 2022 kreeg de Limburger al twee keer een taakstraf voor overtredingen rond voetbalwedstrijden. K. wil de rechter niet vertellen hoe hij het stadionverbod omzeilde. De officier eiste naast de celstraf ook een nieuw gebiedsverbod voor de omgeving van het stadion van twee jaar, tijdens wedstrijden en eventuele huldigingen.



Na zijn arrestatie bleek dat de man te veel had gedronken. Hij had een alcoholpromillage van ruim 1,6. K. erkent bij de politierechter dat hij veel bier had gedronken. ,,Ik denk dat ik het een beetje stoer vond. Wat het totaal niet is. Ik weet niet wat me bezielde.” K. zegt ‘superveel spijt’ te hebben.



De rechter had twijfels bij de spijtbetuiging van K. ,,Ik hoor u zeggen dat u spijt heeft van de gevolgen. Maar de spijt van uw eigen gedrag zelf, lijkt minder diepgravend.”

Ontslagen

K. is door zijn werkgever ontslagen. Dat is een van de gevolgen waar hij niet bij had stilgestaan. Hij had zich ook niet gerealiseerd dat hij bedreigingen zijn kant op zou krijgen waar ook zijn familie de dupe van is, en dat hij grote schade heeft berokkend aan PSV.

De officier wees erop dat het voorval enorme gevolgen kan hebben voor PSV. De club hangt een hoge boete van de UEFA boven het hoofd. Het zou kunnen dat de club enkele Europese wedstrijden zonder publiek moet spelen. Daarmee treft de actie van de Roermonder ook alle andere supporters. Bij de supportersgroep Boys from the South is de Roermonder inmiddels niet meer welkom.



Keeper Dmitrovic hield geen verwondingen over aan de aanval en hoefde niet behandeld te worden. Hij trok zich niet al te veel van de man aan en had hem binnen een paar tellen in de houdgreep. Hij deed geen aangifte. Volgens de officier van justitie komt dat doordat hij om 23.00 uur alweer in het vliegtuig terug naar Sevilla zat. Wachten op een aangifte vanuit Spanje zou te lang hebben geduurd.

De zaak kwam snel voor de rechter in verband met de grote maatschappelijke impact van het voorval.

Volledig scherm Meerdere beveiligers kwamen snel het veld op om de man weg te voeren. © ANP