Veldrijder Joris Nieuwenhuis reist zonder ‘torenhoge’ verwachtingen af naar WK in Oostende

Achterhoeker Nieuwenhuis, renner van Team Sunweb, eindigde dit seizoen tijdens de veldritten in België steevast in de middenmoot. Afgelopen zondag werd hij zeventiende tijdens de laatste wereldbekerwedstrijd in Overijse. Op een respectabele achterstand van 5.22 minuten van winnaar Wout van Aert. ,,Met mannen als Van Aert en Mathieu van der Poel vergelijk ik me zo weinig mogelijk. Maar ik heb wel het gevoel dat het beter moet kunnen dan dat het tot nu toe gaat. Ik had gehoopt dit seizoen meer progressie te boeken.”