Venus Williams (42) mag ondanks drie nederlagen op rij voor 23ste keer naar US Open

Williams kan zich nu opmaken voor haar 23e US Open. De organisatie van het grandslamtoernooi in New York heeft de 42-jarige Amerikaanse tennisster een wildcard gegeven voor het evenement dat op 29 augustus begint. Williams won de US Open in 2000 en 2001. Ze maakte begin deze maand in het toernooi van Washington haar rentree, nadat ze door blessureleed een jaar niet had gespeeld op de WTA Tour.