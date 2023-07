Verbluffend bod op Kylian Mbappé: ‘Al-Hilal biedt 300 miljoen en krijgt toestemming om met speler te praten’

Portret Annemiek van Vleuten (40) jaagt in afscheids­jaar op laatste geel: ‘Egoïsme? Nee, ze doet wat nodig is’

Annemiek van Vleuten is bezig aan haar afscheidsjaar. De Tour de France Femmes zal dus ook haar laatste Tour zijn, de ronde die lang niet bestond maar vorig jaar zoveel losmaakte met Van Vleuten in de gele trui. Een portret van de 40-jarige wielrenster die alsmaar bleef verbeteren. ,,Het uiterste uit zichzelf halen na een tegenslag is een rode draad.”