Verbluffend bod op Kylian Mbappé: ‘Al-Hilal biedt 300 miljoen, Franse ster kan 700 miljoen in één jaar verdienen’

Eredivisie: check hier het oefenpro­gram­ma en de uitslagen van jouw favoriete club

De voorbereiding op het nieuwe seizoen is in volle gang. Op vrijdag 11 augustus wordt de eredivisie hervat, maar voor het zover is worden er nog tal van oefenduels gespeeld. Check hier het programma en de uitslagen van de 18 clubs in de eredivisie.