Verhoeven terug in de ring met titelgevecht tegen Ben Saddik

Paralym­pisch medaille­win­na­res Buis stopt met toptennis

9:13 BEUNINGEN - Rolstoeltennisster Marjolein Buis zet een per direct een punt achter haar topsportcarrière. Roland Garros, afgelopen week, was het laatste grote toernooi van de 32-jarige Beuningse. Buis was dertien jaar actief op het hoogste niveau en was vooral succesvol in het dubbelspel.