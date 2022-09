Verstappen: ‘De tweede training was ook niet nuttig’

Uitslagen en klassemen­ten Vuelta 2022 | Evenepoel begint met comfortabe­le voorsprong aan pittig weekend

Na dertien etappes in de Vuelta a España is er nog weinig aan de hand voor Remco Evenepoel. Ook vandaag, in de vlakke rit die werd gewonnen door Mads Pedersen, kwam zijn rode trui niet in gevaar. Bekijk hier alle klassementen en wat de renners nog te wachten staat.

