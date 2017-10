Verstappen: ‘Perfectie bestaat niet in racerij’

Dat hij zich als zesde kwalificeerde en zondag als achttiende van start gaat in de Grote Prijs van Amerika, verzacht de pijn van een slecht vliegend rondje in de kwalificatie. ,,Dat was niet best, maar het hoort erbij. In de racerij kun je nooit altijd perfect rijden. Ik maakte in die laatste ronde twee kostbare fouten. Daardoor was dit één van de slechtste kwalificaties van het jaar. Maar ik moet het niet groter maken dan het is. Ik had evengoed van achteren moeten starten. En het verschil van een paar tienden met plek 3 viel me nog erg mee.”