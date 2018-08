Vetter houdt zicht op medaille, sof voor Koppelaar

Atletiek

De Nederlandse estafetteploeg is er op de EK atletiek in Berlijn net niet in geslaagd de finale van de 4x400 meter te bereiken. De vier sprinters van Oranje eindigden in het Olympisch Stadion als vierde in hun serie. Die klassering was niet genoeg voor directe plaatsing en op basis van de tijd lukte het evenmin. De 3.04,93 was de negende tijd. Acht landen komen uit in de eindstrijd.



De samenstelling van het kwartet lopers was behoorlijk gewijzigd. Vaste waarde Terrence Agard kon wegens een blessure niet lopen en Jochem Dobber, die zou debuteren in de ploeg, was ziek geworden. Tony van Diepen was nu de startloper, daarna kwamen Liemarvin Bonevacia, Ramsey Angela en Nick Smidt. Van Diepen begon sterk en Bonevacia bracht de ploeg aan de leiding, maar Angela en Smidt lieten zich inhalen door België, Italië en Spanje.