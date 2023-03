Victoria Pelova wint eerste prijs met Arsenal, emotionele Vivianne Miedema viert feestje mee

Chelsea kwam al na anderhalve minuut op voorsprong op Selhurst Park, de thuishaven van Crystal Palace in het zuiden van Londen. De twintigduizend toeschouwers zagen Arsenal echter uitstekend reageren op die vroege tegenslag. Stina Blackstenius maakte na 16 minuten de gelijkmaker en acht minuten later schoot de Schotse captain Kim Little de 2-1 al binnen uit een strafschop. Kort voor rust maakte Chelsea-verdediger Niamh Charles een eigen goal voor de 3-1, waarna er in de tweede helft niet meer werd gescoord.



Victoria Pelova viel in de 57ste minuut in voor Iers international Katie McCabe. De 23-jarige aanvallende middenvelder uit Delft, die al 36 interlands voor de Oranje Leeuwinnen speelde, maakte begin dit jaar de overstap naar Arsenal na drie jaar bij ADO Den Haag en drie seizoenen bij Ajax.