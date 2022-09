Vier keer rood bij Frankrijk Onder 18, onder meer voor kopstoot: ‘Ik moet spelers straffen’

Mathieu van der Poel reageert voor het eerst: ‘Geef toe dat ik fout ben geweest, maar had geen intentie om meisjes te kwetsen’

Mathieu van der Poel heeft vanmiddag op het vliegveld van Zaventem voor het eerst gereageerd op de ophef na zijn arrestatie in Australië. De renner van Alpecin-Fenix beleefde in Australië een heuse rollercoaster. In een eerste reactie zegt Van der Poel dat hij het anders had moeten aanpakken en dat hij de feiten achter zich probeert te laten. ,,Ik had me Australië anders voorgesteld", zei hij voor de camera van VTM. ,,Ik geef toe dat ik in fout ben, maar ik had geen enkele intentie om die meisjes te kwetsen.”

14:21