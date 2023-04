Vijf angstaanjagende Erling Haaland-statistieken richting eerste ontmoeting met Matthijs de Ligt

Met videoMatthijs de Ligt staat dinsdagavond voor het eerst tegenover Erling Braut Haaland, het 22-jarige fenomeen in de spits bij Manchester City. De verdediger van Bayern München kan dit artikel beter even overslaan, want de cijfers van de Noor zijn angstaanjagend.

Meer goals dan Chelsea en zeven andere clubs

Op 29 mei 2021 won Chelsea de Champions League-finale in Porto ten koste van Manchester City. Nog geen twee jaar later staan de clubs er heel anders voor. City jaagt op de vijfde landstitel in zes jaar in de Premier League, terwijl Chelsea op de elfde plaats staat en zelfs een ticket voor de Conference League wel kan vergeten.

Het meest schrijnende is nog dat Erling Haaland in zijn debuutseizoen in de Premier League al vaker heeft gescoord dan alle spelers van Chelsea samen, terwijl de club uit Londen dit seizoen toch echt 612 miljoen euro uitgaf aan nieuwe spelers. Haaland staat nu op 30 goals in 27 competitieduels. Chelsea heeft een doelsaldo van 29-31 na dertig competitieduels. Nog zeven andere clubs uit het rechterrijtje van de Premier League hebben ook nog geen dertig goals gemaakt dit seizoen.

Meeste goals in een Premier League-seizoen

Met nog negen competitieduels te gaan, waaronder de kraker tegen koploper Arsenal op 26 april, is Haaland hard op weg om in zijn debuutjaar direct de meest trefzekere speler ooit te worden. Het record staat al jaren op naam van Alan Shearer (1994/1995) en Andy Cole (1993/1994), die 34 keer scoorden en daar ook nog vier duels meer voor hadden met 22 teams in de competitie.

Als Haaland dat record straks gebroken heeft, kan de focus op een nieuwe recordjacht. Het beste seizoen ooit van een spits in Europa staat namelijk al sinds 1927/1928 op naam van Dixie Dean, die destijds liefst 60 goals maakte in 39 competitieduels voor Everton. Lionel Messi maakte in 2011/2012 even jacht op dat record, maar bleef uiteindelijk steken op 50 goals in 37 competitieduels. Als Haaland in zijn tempo blijft scoren komt hij dit seizoen al tot 42 competitietreffers. Geen slechte start in zijn debuutjaar in Engeland.

Volledig scherm Erling Haaland met de wedstrijdbal na zijn vijf goals tegen RB Leipzig in de achtste finales van de Champions League. © Action Images via Reuters

Meer goals dan duels in Champions League

Haaland staat nu op 25 wedstrijden in de Champions League, maar scoorde al 33 keer op het podium waar alle ogen op gericht zijn. Nooit eerder kwam een speler zo snel tot 30 treffers in de Champions League. Het record stond begin deze eeuw op naam van Ruud van Nistelrooij, die 34 wedstrijden nodig had om 30 goals te maken. En Lionel Messi en Cristiano Ronaldo dan? Tja, zelfs de twee beste voetballers van deze eeuw hadden toch echt wat langer de tijd nodig om warm te draaien in de Champions League. Messi maakte zijn dertigste treffer in zijn 48ste CL-wedstrijd, Ronaldo had er zelfs 74 optredens voor nodig.

Op weg naar mijlpaal van 200 clubgoals

Als je zo vaak scoort als Haaland bereik je bijna wekelijks weer een nieuwe mijlpaal, maar 200 goals in clubverband als je pas 22 jaar bent? Ja, dat is toch echt het geval als hij dinsdagavond scoort tegen Bayern München. Haaland staat nu op 199 goals in 238 wedstrijden in clubverband. Dan tellen we de doelpunten die hij maakte voor de beloftenteams van zijn eerste clubs Bryne en Molde FK mee, op het derde niveau van Noorwegen, als jongen van 15/16 jaar tegen volwassen mannen.

Een goal per 67 minuten

Bij zijn eerste buitenlandse club, Red Bull Salzburg, was hij direct goed voor meer goals dan wedstrijden: 29 goals in 27 duels. Al na een jaar vertrok hij naar Borussia Dortmund, waar hij 86 keer scoorde in 89 duels. Bij Manchester City zit hij in zijn debuutjaar weer op een gemiddelde van meer dan een goal per wedstrijd: 44 goals in 38 duels, dankzij de wissels van zijn trainer Pep Guardiola een gemiddelde van een goal per 67 minuten.

In de achtste finale tegen RB Leipzig werd Haaland zelfs na 63 minuten naar de kant gehaald toen hij al vijf keer had gescoord. De kans op een zesde (of zevende en achtste) kwam er dus niet voor de Noor, die opmerkelijk genoeg met een grote glimlach naar de kant ging. Haaland moet het record van vijf goals in een Champions League-wedstrijd delen met Lionel Messi en Luiz Adriano. De laatste speler die namens City vijf keer scoorde in één wedstrijd, was clubicoon Sergio Agüero tegen Newcastle United op 3 oktober 2015.

Volledig scherm © AP

Voor het eerst tegen Matthijs de Ligt

Haaland scoorde ook al 21 keer in 23 interlands voor Noorwegen, waarmee hij Tore André Flo, Ole Gunnar Solskjaer en John Carew al voorbij gaat met nog drie interlandgoals. Dit drietal aan Noorse topspitsen speelde rond de eeuwwisseling in de nationale ploeg nog samen met Alf-Inge Haaland, die op 21 juli 2000 in Leeds zijn eerste zoon de naam Erling Braut gaf. Jørgen Juve is al sinds 1937 topscorer aller tijden van Noorwegen met 33 goals in 45 interlands, een mijlpaal waar Haaland ongetwijfeld al op aast.

Haaland maakte zijn vijfde interlandgoal in zijn dertiende interland, op 1 september 2021 in Oslo. Haaland stond die avond tegenover Stefan de Vrij en Virgil van Dijk. Matthijs de Ligt ontbrak toen door een schorsing na zijn rode kaart tegen Tsjechië op het EK. Toen hij afgelopen zomer van Juventus naar Bayern ging, was Haaland al vertrokken uit de Bundesliga.

Haaland strijdt met zijn club Manchester City om de landstitel in de Premier League. Bekijk de stand van zaken in de Europese topcompetities in ons voetbalcenter.

De Ligt ontmoet Haaland dus voor het eerst, maar zijn Franse verdedigingspartner Dayot Upamecano (24) kent Haaland maar al te goed van zes eerdere ontmoetingen. Met Leipzig verloor Upamecano drie keer, maar met Bayern won hij drie keer van de Noor.

,,Ik hoef niet veel beelden van hem te zien, want ik weet hoe hij speelt. Hij is een van de beste spitsen ter wereld. We moeten goed georganiseerd staan”, zei de 23-jarige De Ligt aan de vooravond van de ontmoeting in Manchester. De Ligt zegt dat hij er niet in zijn eentje verantwoordelijk voor is om Haaland af te stoppen. ,,Als hij geen goede aanvoer krijgt, wordt het ook voor hem moeilijk. We moeten met de hele ploeg op ons best zijn.”

Programma Champions League

Standen Champions League

Statistieken Champions League

