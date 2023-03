Virgil van Dijk geeft Liverpool weer reden tot lachen

met Video Afgang AS Roma bij basisde­buut Georginio Wijnaldum, wéér rood woeste José Mourinho: ‘Ik ben niet gek’

Het basisdebuut van Georginio Wijnaldum is op een flinke teleurstelling uitgelopen voor AS Roma. De Italiaanse topclub ging onderuit bij degradatiekandidaat Cremonese (2-1) en liep daarbij in de strijd om de Champions League-tickets flinke averij op. AS Roma is nu de nummer 5 van Italië, maar had bij een zege (gedeeld) tweede gestaan.