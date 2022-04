Virgil van Dijk houdt slag om de arm, Arnaut Danjuma: ‘De druk is ons hier teveel geworden’

Liverpool is na de zege (2-0) op Villarreal in de eerste wedstrijd van de halve finale van de Champions League nog lang niet zeker van het bereiken van de eindstrijd. ,,We moeten nog naar Spanje”, zei verdediger Virgil van Dijk. ,,We weten dat het zwaar gaat worden. Het is nog niet gespeeld.”

Over het duel op Anfield was hij tevreden. ,,We hebben volgens mij niet één kans weggegeven. Dat zegt veel. In aanvallend opzicht hebben we veel druk gezet. Aanvankelijk resulteerde dat niet in doelpunten, maar gelukkig zijn we geduldig gebleven. Na de hervatting zijn we wel voor ons goede spel beloond.”

Arnaut Danjuma Groeneveld, de Nederlandse aanvaller van Villarreal, wilde nog niet van opgeven weten. ,,We waren vandaag niet op ons best. Maar thuis gaan we alles geven om deze achterstand goed te maken. We geloven er nog in. Dit was een teleurstellend resultaat, maar we weten dat Liverpool heel goed is. De druk is ons hier teveel geworden. Ook dat kan gebeuren.”

Volledig scherm Liverpool-aanvoerder Jordan Henderson. © Action Images via Reuters

,,We wisten dat Villarrreal het ons moeilijk zouden maken", zei aanvoerder Jordan Henderson na de overwinning bij BT Sport. ,,Maar we hadden vertrouwen dat als we ons eigen spel speelden, we er uiteindelijk doorheen zouden komen. We hadden wat geluk met de 1-0 en daarna gaf het publiek ons nog een extra boost. De strijd is echter nog niet beslisten het zal lastig worden bij Villarreal.”

,,We kregen voor rust al een paar kansen”, zei linksback Andrew Robertson. ,,We hadden het momentum na de 1-0 en het geluid op Anfield was echt ongelooflijk. Dat hielp ons richting de 2-0. We hadden er graag nog één gemaakt, maar met twee doelpunten en geen tegentreffers mogen we niet klagen.”

,,Onze intensiteit is de laatste wedstrijden hoog geweest. We hebben een hectisch speelschema, maar daar hebben we veel plezier in. Als je in de halve finale van de Champions League geen 90 minuten kunt rennen, wanneer kun je dat dan wel?”