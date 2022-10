Virgil van Dijk met Liverpool onderuit bij koploper Arsenal, achterstand al veertien punten

Met samenvattingArsenal heeft de koppositie in de Premier League weer overgenomen van Manchester City. Het team van Mikel Arteta won in het Emirates Stadium in Londen met 3-2 van Liverpool, dat al veertien punten achterstand heeft na negen speelrondes.

Liverpool verzamelde pas tien punten tot nu toe: twee overwinningen, vier gelijke spelen en twee nederlagen. De uitwedstrijd bij Chelsea werd vorige maand afgelast na het overlijden van koningin Elizabeth, dus heeft Liverpool vooralsnog een wedstrijd minder gespeeld dan flink wat clubs. Met een achterstand van veertien punten kan op 9 oktober echter al gesteld worden dat Liverpool een rol in de titelstrijd wel kan vergeten. Manchester City, dat gisteren al met 4-0 won van Southampton, staat een puntje onder de verrassende koploper Arsenal. Vorig seizoen werd Arsenal nog vijfde, nadat de Londense club daarvoor twee keer als achtste was geëindigd in de Premier League.

Arsenal kwam al na 58 seconden op voorsprong in het Emirates Stadium, waar de sfeer dit seizoen uitstekend is nu de club uit het noordoosten van Londen eindelijk weer mee lijkt te kunnen gaan doen om de titel in de Premier League. Gabriel Martinelli schoot raak op aangeven van Martin Ødegaard, de 23-jarige Noor (ex-Heerenveen en Vitesse) die tegenwoordig aanvoerder van Arsenal is.



Via Darwin Núñez, die een lage voorzet van Luis Díaz goed afrondde, werd het in de 34ste minuut 1-1. Het was voor de spits uit Uruguay, die voor 75 miljoen overkwam van Benfica, pas zijn tweede competitietreffer voor Liverpool.

Volledig scherm Virgil van Dijk. © REUTERS

Kort voor rust kwam Arsenal echter opnieuw op voorsprong door een rake strafschop van Bukayo Saka. Roberto Firmino maakte in de 53ste minuut de tweede gelijkmaker van Liverpool, maar het was Saka die uiteindelijk de matchwinner werd in Londen. Met zijn tweede rake penalty van de avond maakte hij een kwartier voor tijd de winnende 3-2. Over de strafschop die de beslissing bracht zal nog lang worden gesproken. Michael Oliver legde de bal op de stip na een zeer lichte overtreding van Thiago Alcântara op Gabriel Jesus, de geslepen spits uit Brazilië die voor 52 miljoen euro overkwam van Manchester City.

Het team van Pep Guardiola werd in vier van de laatste vijf seizoenen kampioen van Engeland. De hegemonie werd in het seizoen 2019/2020 onderbroken door Liverpool, dat het kampioensfeest uiteindelijk moest vieren op een leeg Anfield. De afgelopen jaren maakte Liverpool het City wel steeds bijzonder lastig in de titelrace, maar nu lijkt Arsenal vooralsnog de grootste kandidaat om City van de troon te stoten in Engeland.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AFP