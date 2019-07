Virgil van Dijk op cover van voetbalgame FIFA20

Drugssmok­kel door Nederland­se topatlete lijkt doelbewus­te actie

15:49 De in Duitsland wegens drugssmokkel gearresteerde atlete Madiea G. (27) uit Amsterdam wist vermoedelijk waar ze mee bezig was. Dat kan geconcludeerd worden uit een reactie van haar Nederlandse advocaat. ,,Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat mijn cliënte in de val is gelokt’’, zegt Brian de Pree cryptisch tegen deze site.