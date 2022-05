Virgil van Dijk op koers voor Champions League-finale, geen risico met Mohamed Salah ondanks topscorersstrijd

LIVE | Aanvallers kunnen vanaf start in Sanremo meteen aan de bak

De dertiende etappe gaat van start in een historische Italiaanse wielerstad. Sanremo kent elke wielerliefhebber als finishplaats van het monument Milaan-Sanremo. Vandaag wordt er echter gestart vanuit het bekende kustplaatsje. Het zou heel goed wederom een etappe voor de vluchters kunnen worden. Aan het begin van de rit wordt flink geklommen, waarna het parkoers grotendeels vlak is tot de renners in de laatste twee kilometers een stuk vals plat voor de kiezen krijgen. • Etappe 13: San Remo - Cuneo. • Start om 13:20 en verwachte finish rond 17:15. • Juan Pedro López rijdt nog altijd in de roze trui. • Kansen voor vluchters en sterke sprinters.

