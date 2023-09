Virgil van Dijk over schorsing én boete na rood bij Liverpool: ‘Een harde en dure les’

Met video Totale dominantie van Jum­bo-Vis­ma in Vuelta: Jonas Vingegaard wint op Tourmalet voor Sepp Kuss en Primoz Roglic

Jumbo-Visma verdeelt en heerst in deze Vuelta a España, zoals vooraf al werd verwacht. In een loodzware etappe op Frans grondgebied ging de etappezege naar Jonas Vingegaard. Het was voor de Deense winnaar van de Tour de France zijn eerste etappezege in de Spaanse rondekoers, maar kort na hem kwamen zijn teamgenoten Sepp Kuss en Primoz Roglic al over de finish. De rode trui blijft voorlopig voor Kuss.