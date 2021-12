Vitesse blijft ook bij winst op Mura in onzekerheid: duel van concurrent Spurs afgelast

Tottenham heeft nog maar weinig fitte spelers over en meldt nu op de clubwebsite dat er donderdag niet wordt gevoetbald. ,,Er zijn besprekingen gaande met de UEFA en we zullen te zijner tijd een verdere update geven over deze wedstrijd”, aldus de Spurs.

De afgelasting is ook van belang voor Vitesse. De Arnhemmers zijn in dezelfde poule met Tottenham verwikkeld in de strijd om de tweede plaats, achter de al geplaatste koploper Stade Rennes. Vitesse speelt donderdag tegen Mura, maar weet dan vermoedelijk nog niet waar het aan toe is omdat Tottenham niet speelt. Vitesse en Tottenham hebben nu allebei 7 punten. Het onderling resultaat is gelijk, waardoor doelsaldo de beslissing brengt bij een gelijk aantal punten. Het doelsaldo van Tottenham is op dit moment iets beter.