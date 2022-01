Vitesse en NEC terug uit vrees voor corona: dag van de kater in Zuid-Europa

Voetbalpod­cast | ‘Het zou goed zijn als een speler echt voor het traject van Feyenoord kiest’

Toch corona binnen de selectie van Ajax. Feyenoord richt zich op Riechedly Bazoer na het mislopen van Joey Veerman. De financiële trucjes van Barcelona en een tip voor alle TD’s in de eredivisie. Dat is de AD Voetbalpodcast in een notendop. Etienne Verhoeff bespreekt de ontwikkelingen in het voetbal met Mikos Gouka.

6:00