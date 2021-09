Vitesse wil ook in GelreDome oogsten: ‘Ons publiek overwinning schenken’

Bij Vitesse keert Danilho Doekhi terug. ,,En hij zal spelen”, zegt Letsch. ,,De gehele groep is fit. We hebben dus de keuze. Fitheid in deze drukke tijd, met competitie en Europa Cup, is zeer belangrijk. De groep staat er goed op.”

De voorbereiding op het duel met Fortuna Sittard is kort. Vitesse keerde woensdag pas in de nacht terug van het avontuur bij FC Groningen. De Arnhemse club won in een tumultueus duel met 1-0. Het duel werd tijdelijk stilgelegd, nadat doelman Markus Schubert met volle plastic bekers bier was bekogeld. De Duitser liep vrijdag monter rond op Papendal.

Slechte tweede helft Groningen

,,We zitten in een ritme van wedstrijden spelen, herstellen, kort weer trainen en wedstrijden spelen”, vertelt Letsch. ,,We keerden woensdagnacht om 2.00 uur terug. Lang omkijken kan dan niet. We hebben even over de slechte tweede helft in Groningen gesproken. Dat wekt onvrede. Nu is de blik gericht op de volgende wedstrijd. Fortuna. Dat is nu even de belangrijkste wedstrijd van het jaar. En zondag gaan we weer naar de volgende klus.”

Het voetbal van Vitesse stemt dit seizoen allerminst tevreden, maar Letsch wijst op de resultaten. ,,Winnen in Groningen is gewoon goed”, stelt hij. ,,Bij Ajax (5-0, LL) hebben we verloren, maar we hebben ook drie uitduels gewonnen. Nu moeten we thuis een overwinning neerzetten. De eerdere wedstrijden (Willem II 0-3 en FC Twente 1-4, LL) waren niet goed.”

Tegengoals

Bij winst staat Vitesse op twaalf punten uit zeven wedstrijden. ,,Dan liggen we aardig op schema”, vindt Letsch. ,,Natuurlijk baren de vele tegengoals ons zorgen. Dat zijn er dertien en dat is te veel. Een clean sheet in Groningen stemt dan weer tevreden. Er is geen reden voor paniek. We moeten stabiel worden. Dan is er vertrouwen en wordt het voetbal ook beter.”

Vermoedelijke opstelling Vitesse: Schubert; Doekhi, Bazoer, Rasmussen; Dasa, Bero, Gboho, Tronstad, Wittek; Openda, Frederiksen.

Danilho Doekhi keert terug in de basis bij Vitesse.