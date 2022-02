Vivianne Miedema krijgt tijdelijk standbeeld in hartje Londen

Het beeld van de Hoogeveense Arsenal-ster staat naast standbeelden van zeven andere inspirerende vrouwen, allemaal bekend uit de sport- of cultuurwereld. De beelden staan in een halve cirkel bij elkaar, vlakbij de Tower Bridge in de Britse hoofdstad. Met het standbeeld wil sponsor Adidas Miedema eren vanwege haar inzet voor gendergelijkheid in de sport.

,,Londen heeft meer standbeelden van dieren dan van vrouwen”, is er te horen in de campagnevideo van Adidas. Het merk wil die ongelijkheid met deze actie zoveel mogelijk rechttrekken. ,,Een gebrek aan representatie is lang de norm geweest, omdat niemand er tegenin gaat. Het maakt niet uit van wie een standbeeld is, zolang je jezelf maar met die persoon kan identificeren. En je voelt: wat zij kunnen, dat kan ik ook. Het is genoeg geweest, vrouwen verdienen meer erkenning.”



De standbeelden zijn van 17 februari tot en met 27 februari te bewonderen op de centrale plek in Londen.