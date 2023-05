Vochtige ogen Michael van Gerwen, kippenvel bij Danny Noppert en de druk voor eigen publiek

Nederlands publiek krijgt standje na exit Michael van Gerwen: geen Nederland­se winnaar in Leeuwarden

Michael van Gerwen heeft zichzelf ook in Leeuwarden niet kunnen trakteren op een toernooizege. Mighty Mike moest in de halve finale van de Dutch Darts Championship zijn meerdere erkennen in Dave Chisnall, de uiteindelijke winnaar, na een zenuwslopende beslissende leg: 6-7. Het Nederlandse publiek deed er alles aan om Van Gerwen, en eerder ook Danny Noppert, verbaal te helpen, maar dat mocht niet baten.