Voetbal Kort | ADO Den Haag strikt nieuwe hoofdsponsor, Willem II mag fans niet meenemen

Armindo Bruma is op weg van PSV naar Fenerbahçe

PSV'er Armindo Bruma kan een transfer maken naar Fenerbahçe . De aanvaller is al op weg naar Turkije, bevestigt zijn management. Bruma is nog altijd razend populair in Turkije, na een eerdere succesvolle periode bij Galatasaray.

7:06