Voetbal Kort | Ajax slaat slag en krijgt rugsponsor, Mignolet wil leren van afgang tegen Oranje

Nations League Kroatië en Frankrijk schieten weinig op met gelijkspel bij jubileum Modric

Kroatië en Frankrijk zijn vanavond in hun tweede wedstrijd in deze Nations League bleven steken op een 1-1 gelijkspel. Adrien Rabiot en invaller Andrej Kramaric scoorden in de tweede helft in het sfeervolle Stadion Poljud in Split, waar Karim Benzema en Kylian Mbappé de 150ste interland van Luka Modric vanaf de bank bekeken.

0:08